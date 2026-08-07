Metalurgica Gerdau legte Quartalsergebnis vor

Metalurgica Gerdau hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.39 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 0.230 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 17.87 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.53 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch