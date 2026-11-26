Metalore Resources hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.060 CAD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.1 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.1 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch