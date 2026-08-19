|
19.08.2026 06:37:00
Metalore Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Metalore Resources stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Metalore Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0.1 Millionen CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0.1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefrot
An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.