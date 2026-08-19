Metalore Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Metalore Resources stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Metalore Resources hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0.1 Millionen CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0.1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch