Metallurgical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Metallurgical lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.200 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22.83 Prozent zurück. Hier wurden 12.30 Milliarden USD gegenüber 15.93 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch