Metallurgical präsentierte Quartalsergebnisse

Metallurgical hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.04 HKD, nach 0.080 HKD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Metallurgical 96.34 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 124.36 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch