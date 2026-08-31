Metallurgical A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Metallurgical A hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.03 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27.38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 83.70 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 115.26 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch