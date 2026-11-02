Metallurgical A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Metallurgical A hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.040 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Metallurgical A 76.92 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 97.56 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch