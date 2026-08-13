Metallum Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Metallum Resources hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.12 CAD. Im letzten Jahr hatte Metallum Resources einen Gewinn von 0.060 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2294.12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0.2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch