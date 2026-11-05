Metallum Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Metallum Resources hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.12 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Metallum Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.1 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 155.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch