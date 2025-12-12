|
12.12.2025 17:17:04
Metallium Signs LOI With ElementUSA To Advance Gallium And Scandium Recovery In The U.S.
(RTTNews) - Metallium Limited (MTM.AX), Friday announced that through its subsidiary Flash Metals USA, it has signed a binding Letter of Intent with ElementUSA to collaborate on recovering gallium and scandium from red mud in Louisiana.
The Letter of Intent provides as much as $10.1 million in non-dilutive funding to roll out Metallium's Flash Joule Heating tech.
It also lays out the commercial terms, like license fees, royalties, and how revenue will be shared. This partnership will help support ElementUSA's upcoming demo facility in Gramercy, Louisiana.
MTM.AX closed trading on Friday at AUD 0.78, down AUD 0.0750 or 8.72 percent on the Australian Stock Exchange.
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
