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23.11.2026 07:39:36
Metaller-Warnstreiks in Norddeutschland - einige Werke stehen still
HAMBURG/SCHWERIN (awp international) - In der Nacht und in den frühen Morgenstunden haben die Beschäftigten von zahlreichen Betrieben in Norddeutschland die Arbeit niedergelegt und sind in einen 24-stündigen Warnstreik getreten. Beim Mercedes-Werk in Hamburg stehen die Bänder bereits seit Sonntag, 22.00 Uhr, still. "Bisher ist das Werk komplett dicht und es ist auch keiner zum Arbeiten reingekommen", sagte ein Vertreter der Gewerkschaft IG Metall am Morgen. "Hier ist nur Werkssicherheit drin und ansonsten passiert hier nichts." Zum Spätdienst gehören seinen Angaben zufolge rund 400 Menschen, zur Frühschicht, die normalerweise um 6.00 Uhr beginnt, rund 600 bis 700 Menschen.
In Schwerin bei ZF-Airbag sind die Beschäftigten mit der Frühschicht in den 24-stündigen Warnstreik gestartet. "Der Betrieb steht still, hier passiert gerade gar nichts", sagte ein Gewerkschaftssprecher.
Der IG-Metall-Bezirk Küste, der für Nordniedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zuständig ist, hat insgesamt mehr als 23.000 Beschäftigte in 19 Betrieben in Norddeutschland aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Darunter sind das Mercedes-Werk in Bremen, die Meyer Werft in Papenburg sowie der Windkraftanlagenhersteller Siemens Gamesa in Cuxhaven. Die Arbeitgeber kritisierten die Aktionen als "unverantwortlich und unverhältnismässig".
Die Tarifverhandlungen für rund 130.000 Beschäftigte der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie hatten am 8. Oktober in Hamburg begonnen. Bislang ist es in Norddeutschland, wie auch in den anderen Tarifgebieten, nach drei Verhandlungsrunden nicht zu einer Einigung gekommen. Eine vierte Verhandlungsrunde haben die Tarifparteien im Norden noch nicht vereinbart.
Die IG Metall fordert bei einer einjährigen Laufzeit fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Gesamtmetall bietet eine Einmalzahlung, die aber unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann, sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028. Die Laufzeit soll nach Vorstellung der Arbeitgeber 26 Monate betragen. Im Norden verhandelt Nordmetall mit dem Bezirk Küste./lkm/DP/zb
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