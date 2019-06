Metall Zug mit Gewinnwarnung wegen Sonderkosten für IT und Bodensanierungen - Aktie kräftig im Minus

Metall Zug gibt wegen Sonderkosten für IT und Bodensanierungen am Standort Zug eine Gewinnwarnung heraus.

Diese würden das Betriebsergebnis (EBIT) im Jahr 2019 mit rund 14 Millionen Franken belasten, teilte die Gruppe am Freitag in einem Communiqué mit. Metall Zug erwartet für das erste Halbjahr ein Betriebsergebnis in der Grössenordnung von 0 Millionen Franken gegenüber 36,4 Millionen im Vorjahressemester.

Im Rahmen der Vorbereitung der Bauvorhaben auf dem Stammareal der V-ZUG in Zug habe man Untersuchungen zur Schadstoffbelastung durchgeführt und dabei verschiedene sanierungsbedürftige Standorte identifiziert. Gemäss dem Umweltamt des Kantons Zug AfU könne die Sanierung dieser Standorte voraussichtlich zusammen mit den geplanten Bauvorhaben vorgenommen werden, teilte die Gruppe mit.

Deshalb müsse man Rückstellungen im Umfang von rund 14 Millionen Franken vornehmen. "Ob und allenfalls wann weitere Sanierungskosten anfallen, hängt von der Realisierung weiterer Bauten auf dem Areal in Zug ab", schrieb Metall Zug. Zusätzlich würden anhaltende Kosten und Ertragsausfälle im Zusammenhang mit der Einführung von SAP bei V-ZUG das Ergebnis belasten.

Schwieriges Umfeld

Bereits im März bei der Publikation des Jahresergebnisses 2018 war die Metall Zug Gruppe von einem schwierigen und unsicheren Umfeld ausgegangen. Deshalb habe man auf eine Aussage zum Betriebsergebnis 2019 verzichtet, hiess es weiter.

"Obwohl die Metall Zug Gruppe im zweiten Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr traditionell ein höheres Betriebsergebnis erarbeitet, muss davon ausgegangen werden, dass der Rückstand zum Vorjahresergebnis nicht mehr aufgeholt werden kann", schrieb das Unternehmen. 2018 hatte Metall Zug einen EBIT von 89,3 Millionen Franken erzielt.

Metall Zug-Aktien nach Gewinnwarnung massiv unter Druck

Die Aktien der Industrieholding Metall Zug notieren am Freitag im frühen Handel deutlich tiefer. Sie verlieren um 10.00 Uhr 10,5 Prozent auf 2'140 Franken.

Der Analyst von Vontobel senkt angesichts der überwiegend unternehmensspezifischen Probleme seine Schätzungen für den Gewinn pro Aktie für das laufende Geschäftsjahr und 2020 um 39 respektive 13 Prozent. Entsprechend wird auch das Kursziel deutlich auf 2300 Franken von bisher 3'000 Franken zurückgenommen.

Die Probleme bei der SAP-Einführung beim Haushaltsgerätehersteller V-Zug habe zu längeren Lieferzeiten, Einkommenseinbussen und höheren Kosten geführt, schreibt Vontobel weiter. Die Medizintechnikunternehmen Haag-Streit und Belimed scheinen sich wie erwartet zu entwickeln. Bei Schleuniger, die Maschinen zur Kabelverarbeitung herstellt, sei die Visibilität durch die schwierige Situation der Autoindustrie beeinträchtigt.

Auch der Experte der ZKB will seine Schätzungen nach unten revidieren, auch wenn die Reduktion der Guidance zumindest teilweise auf Einmalfaktoren zurückzuführen sei. Bereits mit der Publikation des Jahresergebnisses 2018 im März ging Metall Zug von einem schwierigen und unsicheren Umfeld aus und verzichtete auf eine Aussage zum Betriebsergebnis, schrieb der Analyst.

Zug (awp)