Metall Zug Gruppe: Akquisition der Cirris Systems, USA

Medienmitteilung vom 1. Juli 2020

Die zur Metall Zug Gruppe gehörende Schleuniger-Gruppe hat am 30. Juni 2020 eine Vereinbarung zur Übernahme der wesentlichen Aktiven und Passiven der Cirris Systems Corp. mit Sitz in Salt Lake City, Utah (USA), unterzeichnet. Mit dieser Übernahme ergänzt Schleuniger ihr Angebot im Bereich Testen mit einfach zu bedienenden und anwendbaren Standardtestern, Adaptern und Zubehör und wird in Nordamerika zu einem der führenden Anbieter in diesem wachsenden Marktsegment. Gleichzeitig erweitert die Transaktion für Schleuniger das Kundenspektrum für Anwendungen ausserhalb der Automobilzuliefer-Industrie.

Cirris zählt in Nordamerika zu den marktführenden Unternehmen, mit einer im Markt etablierten Marke sowie einer grossen installierten Basis an Geräten und Kunden in unterschiedlichsten Industrien. Cirris wurde 1984 gegründet und hat sich zu einem führenden Anbieter von Verdrahtungs- und Kabelbaumprüfgeräten entwickelt, darunter Tester, Adapter, Software, Zubehör und kundenspezifische Produkte. Die Hauptabsatzmärkte von Cirris sind die USA und Mexiko. Cirris ergänzt das Produktportfolio und die globale Marktabdeckung von Schleuniger nahezu ideal und erschliesst den nordamerikanischen Markt für die Testautomation und für hochkonfigurierbare und kundenspezifische Prüfsysteme.

Mit der Übernahme des Geschäfts von Cirris durch die neu gegründete Cirris Inc. wird die Schleuniger Gruppe zusammen mit den Tochtergesellschaften adaptronic Prüftechnik GmbH in Wertheim (DE) und Schleuniger Test Automation GmbH in Jettingen (DE) somit zu einem führenden Anbieter im Bereich Testen in Bezug auf die Technologiekompetenz, die Anwendungsbereiche und der Industrieabdeckung. Schleuniger stärkt mit dieser Akquisition ihren Claim «Best-in-Test».

Schleuniger hat in rund fünf Jahren ihr Geschäft im Wachstumsmarkt Testen von Grund auf entwickelt und ausgebaut und wurde in diesem kurzen Zeitraum zu einem weltweit führenden Gesamtanbieter für alle Nieder- bis Hochvoltanwendungen, von einfachen Tischgeräten bis hin zu hochkonfigurierbaren und kundenspezifischen Testsystemen sowie von effizienten Testautomationslösungen für zahlreiche Anwendungen in den verschiedensten Industrien.

Über die Schleuniger Gruppe

Die Schleuniger Gruppe bildet den Geschäftsbereich Wire Processing der Metall Zug Gruppe. Schleuniger ist heute ein weltweit tätiger Systempartner und ein führender Ausrüster in der Kabelverarbeitungs- und Prüfindustrie. Die Produkte von Schleuniger finden überall dort Anwendung, wo hochpräzise Verbindungen, höchste Produktivität, nachvollziehbare Qualität und die Rückverfolgbarkeit von Daten eine Schlüsselrolle spielen. Das Schleuniger-Lösungsportfolio umfasst halb- und vollautomatische Maschinen sowie Peripherie- und Prüfgeräte, Werkzeuge, Software und Serviceprodukte für das gesamte Spektrum der Kabelbearbeitung und Kabelsatzherstellung. Die angebotenen Software-Lösungen vernetzen die Maschinen in der Wertschöpfungskette bei der Kabelproduktion. Schleuniger hilft damit ihren Kunden, die Produktivität immer weiter zu erhöhen.

Die Schleuniger Gruppe beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeitende und 50 Auszubildende.

Über die Metall Zug Gruppe

Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 3'000 Mitarbeitende und umfasst fünf Geschäftsbereiche:

Infection Control (Belimed Gruppe)

Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

Wire Processing (Schleuniger Gruppe)

Übrige (Life Science Solutions (Belimed Life Science AG, Belimed Life Science d.o.o.), Gehrig Group AG und Corporate)

Technologiecluster & Infra (Urban Assets Zug AG, MZ Infra AG)

Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN).

Die Metall Zug AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter: https://www.metallzug.ch/datenschutzerklaerung.

.

Weitere Informationen

Daniel Keist Christof Gassner

Chief Financial Officer Head of Corporate Communications & IR

Telefon: + 41 58 768 60 50 Telefon: + 41 58 768 60 50

Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend.

Die Medienmitteilung ist unter www.metallzug.ch/medien/medienmitteilungen verfügbar.