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08.05.2026 19:02:23

Metall Zug – Generalversammlung genehmigt alle Anträge

METALL ZUG
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Metall Zug AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Metall Zug – Generalversammlung genehmigt alle Anträge

08.05.2026 / 19:02 CET/CEST

Medienmitteilung 

Zug, 8. Mai 2026 – An der 139. ordentlichen Generalversammlung der METALL ZUG AG stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu.

  • Wiederwahl aller Verwaltungsräte
  • Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung, Vergütungsbericht, Bericht über nichtfinanzielle Belange (Nachhaltigkeitsbericht) 2025
  • Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende und Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung

An der heutigen 139. ordentlichen Generalversammlung der Metall Zug AG, die im ZUGORAMA in Zug durchgeführt wurde, nahmen 241 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Insgesamt waren 60.96% des Aktienkapitals sowie 85.40% der Stimmen vertreten. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden mit grossem Mehr angenommen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre hiessen den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung gut und genehmigten zudem den Bericht über nichtfinanzielle Belange (Nachhaltigkeitsbericht) 2025. Im Rahmen einer Konsultativabstimmung genehmigte die Generalversammlung auch den Vergütungsbericht. Darüber hinaus beschloss die Generalversammlung auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten und damit den Bilanzgewinn 2025 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die bisherigen Verwaltungsräte Martin Wipfli, Dominik Berchtold, David Dean, Bernhard Eschermann, Claudia Pletscher und Sandrine Zweifel wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Martin Wipfli, der seit 2010 Mitglied und seit 2019 Präsident des Verwaltungsrats der Metall Zug AG ist, wurde in seiner Rolle bestätigt.

Die Generalversammlung genehmigte zudem das Honorar für den Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung und die fixe Vergütung für die Geschäftsleitung für das Jahr 2027, beides prospektiv. Ferner genehmigte die Generalversammlung die variable Vergütung für die Geschäftsleitung retrospektiv für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2025.

Als Gastreferent sprach Thomas Lenzen, CEO der Haag-Streit Gruppe, über die grundlegenden Entwicklungen im Markt der Augenheilkunde sowie innovative neue Produkte, die das Ergebnis intensiver Bemühungen im Bereich Forschung und Entwicklung bei Haag-Streit sind.

Die nächste 140. ordentliche Generalversammlung der Metall Zug AG findet voraussichtlich am Freitag, 30. April 2027, in Zug statt.

Über die Metall Zug Gruppe
Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 900 Mitarbeitende und umfasst drei Geschäftsbereiche:

  • Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)
  • Technologiecluster & Infra (Tech Cluster Zug AG und Urban Assets Zug AG)
  • Investments & Corporate (Gehrig Group AG und Metall Zug AG)

Metall Zug hält zudem Ankerbeteiligungen an der kotierten V-ZUG Holding AG (30%), der kotierten Komax Holding AG (25%) und der SteelcoBelimed AG (33%), einem Joint Venture mit Miele. Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN).

Rechtliche Anmerkungen
Die in der vorliegenden Mitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können davon abweichen. Diese Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die Metall Zug AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter: https://www.metallzug.ch/datenschutzerklaerung.

Wichtige Daten  
24. August 2026 Publikation Halbjahresbericht 2026
30. April 2027 Ordentliche Generalversammlung
   
Weitere Informationen  
Urs Scherrer
Chief Financial Officer
Telefon: +41 58 768 60 50		 Bettine Killmer
Head of Corporate Communications & IR
Telefon: +41 58 768 60 50

oder: investorrelations@metallzug.ch 

Diese Mitteilung ist unter https://metallzug.ch/medien verfügbar.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

2324430  08.05.2026 CET/CEST

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