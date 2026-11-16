METALFRIO SOLUTIONS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

METALFRIO SOLUTIONS lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.48 BRL, nach 2.71 BRL im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 549.7 Millionen BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 600.0 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch