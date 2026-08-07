Metalart stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Metalart hat am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 157.39 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Metalart noch ein Gewinn pro Aktie von 102.66 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 10.89 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch