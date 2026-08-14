Metal Component Engineering vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Metal Component Engineering äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.43 Prozent auf 0.4 Millionen SGD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.4 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch