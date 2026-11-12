Metagenomi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Metagenomi hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.550 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 74.83 Prozent auf 2.2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch