Metagenomi: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Metagenomi hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.540 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 103.06 Prozent auf -0.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Metagenomi 8.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch