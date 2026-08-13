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13.08.2026 06:37:00
Metacon Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Metacon Registered hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Metacon Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.010 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Metacon Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65.0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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