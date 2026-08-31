Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Abend ab

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 571,72 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'682 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 569,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 578,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 1'182'592 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 790,79 USD. Dieser Kurs wurde am 20.09.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 38,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 520,26 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,00 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,91 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 60.80 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 28.10.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 31,40 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb

Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu