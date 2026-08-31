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31.08.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 570,59 USD.

Meta Platforms
471.00 CHF -0.16%
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 570,59 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'665 Punkten steht. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 569,20 USD ab. Mit einem Wert von 578,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 592'989 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 790,79 USD markierte der Titel am 20.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 38,59 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 520,26 USD am 28.03.2026. Mit Abgaben von 8,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2025 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,18 USD gegenüber 7,14 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 60.80 Mrd. USD gegenüber 47.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 31,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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