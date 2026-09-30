Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 727,67 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'709 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 721,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 728,57 USD. Zuletzt wechselten 790'586 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 779,80 USD. Dieser Kurs wurde am 25.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 6,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 520,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,90 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,18 USD gegenüber 7,14 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 60.80 Mrd. USD – ein Plus von 27,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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