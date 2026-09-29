Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’351 -0.3%  DAX 25’399 0.1%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 6’320 0.3%  Gold 4’170 1.3%  Bitcoin 69’724.6289 0.4%  Dollar 0.8338 0.2%  Öl 102.6 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Wenn Krypto auf KI trifft: Cardano-Gründer überrascht mit ungewöhnlicher Prognose
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
EPH-Aktie im Blick: Für Umbau - Erste Anleihegläubiger geben grünes Licht
Leonteq-Aktie: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick
OpenAI stellt KI-Agenten "Dots" vor – neue Konkurrenz für Meta
Suche...

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Abend fester

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Abend fester

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 732,10 USD.

Meta Platforms
602.69 CHF 0.71%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 732,10 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'669 Punkten steht. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 735,28 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 724,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'700'754 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 779,80 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2026 (520,26 USD). Mit einem Kursverlust von 28,94 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2025 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,90 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent auf 60.80 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 31,18 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten

Meta-Aktie im Minus: Gerichts-Urteil zu Cambridge Analytica im Fokus

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.163 17.06.2027 159488384
Long 12.0339 19.03.2027 155499258
Long 42.9782 18.12.2026 155497005
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3377 10.49 160880128
Long 9.6968 7.05 160236950
Long 15.4281 3.04 160421394
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3377 10.39 155495411
Short 9.1166 7.78 160644412
Short 15.0424 3.62 160644411
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.23 150316530
Long 10 -20.39 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: mundissima / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten