Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Abend fester

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 732,10 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'669 Punkten steht. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 735,28 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 724,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'700'754 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 779,80 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2026 (520,26 USD). Mit einem Kursverlust von 28,94 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2025 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,90 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent auf 60.80 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 31,18 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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