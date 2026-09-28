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28.09.2026 16:29:00
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 718,53 USD.
Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,4 Prozent auf 718,53 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'706 Punkten steht. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 718,10 USD nach. Bei 748,91 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'898'672 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.
Am 25.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 779,80 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 520,26 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 38,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,92 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 60.80 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 47.52 Mrd. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 31,23 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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