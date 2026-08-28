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28.08.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Abend stärker

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 577,05 USD.

Meta Platforms
471.77 CHF 2.10%
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Um 20:26 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 577,05 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. Bei 589,18 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 571,30 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'788'164 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (790,79 USD) erklomm das Papier am 20.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,04 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 520,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 9,84 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,91 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 7,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,96 Prozent auf 60.80 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 31,42 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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