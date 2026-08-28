Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 580,35 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'730 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 584,17 USD. Bei 571,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 668'539 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 790,79 USD erreichte der Titel am 20.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 36,26 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 520,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 2,10 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,91 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,14 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 60.80 Mrd. USD im Vergleich zu 47.52 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 31,42 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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