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27.08.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend schwächer

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 569,25 USD abwärts.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 569,25 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'717 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 567,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 574,79 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'545'595 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2025 bei 790,79 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 38,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 520,26 USD am 28.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,92 USD belaufen. Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,14 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 60.80 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 47.52 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 31,65 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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