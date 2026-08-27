Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 583,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 588,35 USD. Bei 574,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 746'455 Stück.

Bei 790,79 USD markierte der Titel am 20.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 520,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 10,88 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 2,10 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,92 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 60.80 Mrd. USD gegenüber 47.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 31,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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