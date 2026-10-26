Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verliert am Abend

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 634,57 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'679 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 629,04 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 640,00 USD. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'038'097 Stück gehandelt.

Am 25.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 779,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 22,89 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 520,26 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 21,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 USD belaufen. Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 21.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,14 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 64.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.52 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 27.10.2027 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 29,44 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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