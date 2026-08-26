Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Mittwochabend

Um 20:26 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 576,62 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'673 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 593,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 590,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5'124'219 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 20.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 790,79 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 27,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Mit Abgaben von 9,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2025 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,92 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,14 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47.52 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 60.80 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 31,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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