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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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26.08.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag behauptet

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag behauptet

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 569,56 USD bewegte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 569,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'669 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 593,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 562,00 USD ein. Bei 590,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'043'475 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 20.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 790,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 27,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 520,26 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 8,66 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,92 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,14 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 60.80 Mrd. USD gegenüber 47.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 31,69 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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