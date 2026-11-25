Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 605,38 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'184 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 608,33 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 574,95 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'937'747 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 779,80 USD. Gewinne von 28,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 14,06 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 21.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 64.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 26,07 Prozent gesteigert.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 29,03 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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