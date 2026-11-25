Um 16:28 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 579,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'998 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 567,75 USD. Bei 574,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 783'936 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 779,80 USD erreichte der Titel am 25.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2026 (520,26 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 10,24 Prozent Luft nach unten.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 USD aus. Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 64.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 51.24 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 29,03 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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