Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit Kursabschlägen

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,4 Prozent auf 750,88 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'742 Punkten notiert. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 746,60 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 767,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'795'736 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 24.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 779,80 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 3,85 Prozent zulegen. Bei 520,26 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,71 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,92 USD aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 60.80 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 31,21 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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