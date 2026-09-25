Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 754,90 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'708 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 751,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 767,74 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'461'640 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 779,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 45,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,92 USD aus. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,18 USD gegenüber 7,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 60.80 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 31,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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