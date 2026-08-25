Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagabend gefragt

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 20:26 Uhr 1,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'667 Punkten notiert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 568,63 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 563,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 963'014 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei einem Wert von 790,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,89 Prozent. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 520,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 7,97 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,92 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 60.80 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 31,69 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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