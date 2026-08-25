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25.08.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag stärker

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag stärker

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 563,85 USD zu.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 563,85 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'668 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 568,63 USD erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 563,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 426'707 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 790,79 USD. Dieser Kurs wurde am 20.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 28,70 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 520,26 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 8,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,92 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,10 USD aus. Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,96 Prozent auf 60.80 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 31,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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