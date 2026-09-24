Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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24.09.2026 20:27:13
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagabend gefragt
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 773,57 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 20:26 Uhr 4,0 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'707 Punkten steht. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 774,21 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 746,85 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'436'651 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 774,21 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,08 Prozent. Am 28.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 520,26 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 32,75 Prozent wieder erreichen.
Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,91 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 6,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 7,14 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 60.80 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47.52 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 28.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 31,21 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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