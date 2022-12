Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagmittag mit Abschlägen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 185,26 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 3'822 Punkten notiert.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -4,47 Prozent zurück. Hier wurden 27'714,00 USD gegenüber 29'010,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 01.02.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,10 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch