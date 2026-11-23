Um 20:26 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,7 Prozent auf 598,64 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'252 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 600,16 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 590,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'873'039 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 25.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 779,80 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 520,26 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,09 Prozent.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 64.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 29,03 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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