Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,8 Prozent auf 587,51 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'285 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 595,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 590,42 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 942'566 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2026 auf bis zu 779,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 32,73 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 520,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,45 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 21.10.2026 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 64.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 03.02.2027 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 29,03 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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