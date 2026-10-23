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23.10.2026 20:27:13

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit Verlusten

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 644,81 USD.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 644,81 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'632 Punkten notiert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 633,30 USD ab. Bei 636,68 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 1'734'659 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 25.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 779,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Mit Abgaben von 19,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,89 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 21.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,83 USD gegenüber 7,14 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,96 Prozent auf 64.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 29,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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