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23.10.2026 16:29:00
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 643,92 USD.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 643,92 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'613 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 633,30 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 636,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 977'614 Stück.
Am 25.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 779,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 17,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 520,26 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2025 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,89 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 21.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47.52 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 64.60 Mrd. USD ausgewiesen.
Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,63 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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