Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) legt am Dienstagabend zu

Um 20:26 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 744,09 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'772 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 757,21 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 731,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'879'033 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 785,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 520,26 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 USD. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,18 USD, nach 7,14 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 60.80 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 47.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 31,25 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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