Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 505,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 5'237 Punkten steht. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 504,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 507,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 434'588 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 523,57 USD an. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 3,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 197,90 USD ab. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 155,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,29 USD belaufen. Am 01.02.2024 äusserte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 40'111,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32'165,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,70 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 20,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch