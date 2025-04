Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Minusbereich

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 3,2 Prozent auf 485,60 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 5'172 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 483,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 491,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 564'984 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (740,87 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Gewinne von 52,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 414,50 USD fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,64 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,74 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 48.39 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40.11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.04.2026 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 24,82 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

