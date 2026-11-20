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20.11.2026 20:27:13
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) büsst am Abend ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,8 Prozent auf 567,33 USD.
Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 4,8 Prozent auf 567,33 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'982 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 566,69 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 583,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'877'886 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2026 bei 779,80 USD. 37,45 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 520,26 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 8,30 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 21.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,07 Prozent auf 64.60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 03.02.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 29,09 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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