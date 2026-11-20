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20.11.2026 16:29:00
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 581,92 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 581,92 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'110 Punkten liegt. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 573,59 USD. Bei 583,42 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 1'441'991 Aktien.
Bei einem Wert von 779,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 34,01 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 520,26 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 11,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2025 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,87 USD je Aktie ausschütten. Meta Platforms (ex Facebook) liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 64.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 51.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 29,09 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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