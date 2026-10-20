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20.10.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag tiefer

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 687,62 USD.

Meta Platforms
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Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 687,62 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'731 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 681,05 USD aus. Bei 694,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 987'944 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 779,80 USD erreichte der Titel am 25.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 11,82 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 520,26 USD am 28.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 24,34 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,90 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 6,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 7,14 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 60.80 Mrd. USD im Vergleich zu 47.52 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 27.10.2027 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 30,47 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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